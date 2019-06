VIDEO. Vrije basisschool Heiende verrast zorgjuf Lu op laatste werkdag voor pensioen Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

11u16 3 Lokeren Na 38 jaar in het onderwijs hadden de leerlingen, leerkrachten en directie van basisschool Heiende deze ochtend een mooi afscheid in petto voor zorgjuf Lu op haar laatste werkdag.

Lu was 20 jaar actief op de basisschool van Heiende en daarvoor 18 jaar in het vrije basisonderwijs in Moerbeke. De kleutertjes en leerlingen van de lagere school brachten verschillende liedjes ten berde om hun geliefde juf in de bloemetjes te zetten. Het feest werd afgesloten met een volksdans: één van de favoriete activiteiten van juf Lu. “Alle leerlingen en leerkrachten hebben achter jouw rug allerlei activiteiten in elkaar gestoken. Geniet er met volle teugen van nu je met pensioen gaat”, sprak directrice Els Van Aerde. Juf Lu was geëmotioneerd door alle verrassingen en knuffels die ze mocht ontvangen van haar geliefde leerlingen en collega’s. “Het was een fantastische voormiddag. Ik zal dit nooit vergeten en kom zeker af en toe nog eens langs op de school.”