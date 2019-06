VIDEO. Sporting Lokeren hervat trainingen: “Goed dat er nieuwe wind waait door de club” Yannick De Spiegeleir

13 juni 2019

13u35 0 Lokeren Op de jeugdterreinen van Sporting Lokeren hebben Glen De Boeck en zijn manschappen deze ochtend het nieuwe seizoen aangevat. Langs de zijlijn heerst optimisme bij de supporters over de nieuwe clubleider Louis De Vries die de fakkel overneemt van Roger Lambrecht. “Dat hij ook 72 jaar is? Zolang zijn geld maar niet zo oud is”, grapt een fan.

Het was deze ochtend even wennen. Geen Roger Lambrecht meer die de training vanuit zijn Audi gadeslaat. De 87-jarige voorzitter heeft na 25 jaar een stap opzij gezet voor Louis De Vries (72): de oud-spelersmakelaar heeft de Wase club samen met een groep investeerders overgenomen.

De dertigtal fans die kwamen opdagen voor de eerste training hebben er een goed oog in. “Ok De Vries is zelf niet meer van de jongste, maar hij kan gemakkelijk nog tien jaar mee. En dan nog, zolang zijn centen maar niet oud zijn zeker”, lacht Rony. Zijn vrienden Daniël en Cesar kunnen hem volgen in die redenering. “Spijtig dat het doek valt voor Roger. Die mens heeft veel gedaan voor de club, maar het is goed dat er een nieuwe wind waait door de club. Dat werd hoog tijd. Jammer dat Joris Van Der Gucht, een jonge ondernemer uit Lokeren, er niet in geslaagd is om de club over te nemen, maar we geloven wel in het verhaal van De Vries.”

Dat vindt ook Jens Van der Voorden. “De club blijft in Belgische handen. Er was even sprake van Colombiaanse overnemers, maar dat zag ik toch minder zitten. Bovendien blijkt dat De Vries en onze trainer Glen De Boeck elkaar kennen uit het verleden. En onze nieuwe voorzitter handelt niet alleen, hij heeft een groep van aandeelhouders rond zich en kan bogen op zijn ervaring als spelersmakelaar. Het zijn hoopgevende signalen.”

Ondanks het optimisme dat heerst onder de fans weten ze nog altijd niet of hun club straks in 1A of 1B zal uitkomen. “Ik ga er vanuit dat het 1B wordt. Ik hoop vooral dat onze club terug een degelijk transferbeleid op poten zet, want daar situeerde zich het voornaamste probleem de afgelopen jaren: er was te weinig kwaliteit in de kern. Dan kunnen we terug een ploeg opbouwen die op termijn kan meedraaien in eerste.”

1A of 1B, de trouwe bezoekers van de trainingen blijven op post. “Uiteraard zien we onze ploeg liever in eerste spelen, maar als het toch 1B wordt, zullen de abonnementsprijzen misschien wat dalen? In elk geval zal het een belangrijke zaak worden om snel terug de stap naar eerste klasse te zetten”, besluiten Daniël en Cesar.

Komende zondag speelt Sporting haar eerste oefenmatch op het terrein van Zelzate. #Wijzijnlokeren pakt uit met een nieuwe supportersactie en Dirk Stoops komt voor de match plaatjes draaien.