VIDEO. Pootjebaden en waterspelletjes als wapen tegen de hitte Yannick De Spiegeleir

25 juni 2019

16u52 7 Lokeren Op de voorlopig warmste dag van het jaar zoekt jong en oud naar manieren om zich te verkoelen. In woonzorgcentrum Hof Ter Engelen werden de bewoners getrakteerd op ijsjes en een zwembad om in te pootjebaden. De leerlingen van basisschool De Rozen verfristen elkaar met waterspelletjes.

“Een groepje bewoners is vandaag op uitstap naar de kust omdat de temperatuur daar aangenamer is, maar ook voor de bewoners die daar niet geraken, willen we verkoeling bieden. Daarom hebben we een zwembadje geplaatst waarin ze hun voeten verkoelen en krijgen ze een ijsje. We voorzien daarnaast een extra ronde met water en limonade in plaats van koffie en er wordt watermeloen bedeeld op de kamers”, zegt ergotherapeut Ellen Neels. Ook het personeel van het rusthuis kreeg een ijsje aangeboden.

Waterspelletjes

In basisschool De Rozen opteerden ze om waterspelletjes in te lassen. De kinderen besproeiden elkaar met een waterpistool en mochten zich onder andere uitleven op een natte glijbaan.