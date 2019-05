VIDEO. Lokers duo van ‘Studio Flash’ nodigt creatievelingen uit voor ‘makersevent’ Yannick De Spiegeleir

28 mei 2019

16u51 0 Lokeren In het atelier van Studio Flash in Lokeren wordt op vrijdag 14 juni voor het eerst een echt ‘makersevent’ georganiseerd: een hele dag leren uit de ervaring van de makers van Studio Flash letterpress wenskaarten.

Lokeraars Jolien Vandenbroele en Joachim Dewilde van Studio Flash ontwerpen, drukken en verdelen al 5 jaar de leukste wenskaarten naar meer dan 350 verkooppunten in binnen- en buitenland. In Lokeren kan je ze vinden bij Sublim, maar ze worden verkocht tot in Seoul, New York en Alaska. Een hele weg hebben Jolien en Joachim afgelegd van totale leken op het vlak van ontwerpen en drukken tot een succesvol bedrijf. En dat allemaal gewoon vanuit hun eigen huis in Lokeren. Drukken doen ze nog steeds in hun garage en ontwerpen aan de eettafel. “Ons motto is: laat tijd, geld en plaats geen excuus zijn om je eigen makers-onderneming op te zetten. De wereld is maakbaar”, zeggen Jolien en Joachim

Zakelijke kant

Met vallen en opstaan leerden Jolien en Joachim de kneepjes van het vak kennen en zagen ze hoe mede-makers (onterecht) schrik hebben van de zakelijke kant van hun creatieve bezigheid. Daarom wil het koppel een dag lang al hun inzichten, ervaring, zelfs hun cijfers delen met andere makers die net als hen willen groeien tot verkopers/ondernemers.

“We kregen al vaker vragen van mede-makers over hoe wij dit of dat deden, of tips om ook deel te nemen aan de internationale beurzen waarop wij al jaren staan. Er is zoveel talent in Vlaanderen, mensen die met hun handen de prachtigste spullen maken of een eigen product op de markt willen brengen. Die willen wij graag op weg helpen, want het zou toch zonde zijn om alles wat wij geleerd hebben voor onszelf te houden?”, zegt Jolien.

“Stiekem geef ik graag les. Wat je geleerd hebt, doorgeven aan anderen en daarna genieten van hoe je kennis en inzichten verder een eigen leven gaan leiden: geniaal toch? Ik heb er heel veel zin in om onze deuren open te zetten en een toffe groep makers bijeen te brengen hier bij ons in Lokeren”, aldus Joachim

Meer info op www.vanmakertotverkoper.be en www.studio-flash.be