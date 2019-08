VIDEO. Kathy en Sylvie ontmoeten Gers Pardoel backstage dankzij HLN.be Yannick De Spiegeleir

02 augustus 2019

22u35 16 Lokeren De Lokerse Feesten konden niet beter beginnen voor Kathy Nuytens en Sylvie Schietecatte uit Overmere. Dankzij HLN.be won de vriendinnen een meet and greet met Gers Pardoel in de backstage van het festival.

Het was Kathy die de wedstrijd won. Omdat Sylvie eind deze maand in het huwelijksbootje stapt met haar vriend, verraste Kathy haar vriendin door haar mee backstage te nemen. “Ik wist van niks, enkel dat we voor mijn ‘vrijgezellen’ naar de Lokerse Feesten kwamen", lacht Sylvie. De twee konden het goed vinden met de Nederlandse ster. Gers nam zelfs even de tijd om te facetimen met Davy, de toekomstige echtgenoot van Sylvie.