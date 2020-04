Verwarde drugsverslaafde dringt binnen in flat in Groendreef en staat plots aan bed van bewoonster Kristof Pieters

29 april 2020

14u07 1 Lokeren Een bewoonster uit de Groendreef in Lokeren beleefde in de nacht van maandag op dinsdag de schrik van haar leven toen er plots een onbekende man in haar slaapkamer stond.

De vrouw werd maandagnacht omstreeks 2.30 uur gewekt door een man die aan haar bed stond. De man bleek erg verward en zei dat hij een koppel kwam redden. De vrouw bleef bewonderenswaardig kalm en kon al pratend de man buiten krijgen. Ze alarmeerde nadien meteen de politie. Een patrouille kon de verwarde 33-jarige man aantreffen in het nabijgelegen park. Hij was in het bezit van drugs.