Vertegenwoordiger van energiemaatschappij probeert vrouw te omhelzen Kristof Pieters

18 augustus 2019

14u27 1

De politie van Lokeren onderzoekt een bizar incident van afgelopen vrijdag in de Azalealaan. Een bewoonster kreeg omstreeks 16 uur een man over de vloer die zei dat hij een vertegenwoordiger was van een energiemaatschappij. Hij vroeg of de vrouw mogelijk interesse had in een overschakeling naar een andere energieleverancier. Toen de bewoonster zei geen interesse te hebben, trachtte de man haar te omhelzen. De politie vraagt of iemand een gelijkaardige ervaring heeft meegemaakt en onderzoekt de zaak.