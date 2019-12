Vernieuwde kerststal verhuist naar de Markt

Yannick De Spiegeleir

10 december 2019

16u49 0 Lokeren Op de ‘Druppel’ op de Markt is vandaag de nieuwe kerststal geïnstalleerd door de stedelijke technische dienst. “Heel wat Lokeraars waren vragende partij om de kerststal een meer zichtbare plaats te geven. Daar hebben we gehoor aan gegeven”, zegt schepen van Evenementen Claudine De Waele (Open Vld).

De voorbije jaren stond de kerststal steeds opgesteld in de omgeving van het Josephine Charlottepark. “De vorige kerststal was bovendien verouderd. Daarom heb ik onze technische dienst gevraagd om een nieuwe, degelijkE kerststal te bouwen. Plexiglas beschermt de figuren die we in bruikleen krijgen van de dekenij”, zegt schepen De Waele. “Samen met de mooie verlichting proberen we onze stad zo aantrekkelijk en gezellig mogelijk te maken tijdens de kerstperiode.”