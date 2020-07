Verkeersagressie in wijk Kop: bestuurders raken slaags Kristof Pieters

05 juli 2020

12u19 0 Lokeren De politie van Lokeren moest vrijdagavond tussenbeide komen in de wijk Kop voor verkeersagressie. Omstreeks 17.15 uur mondde een verkeerssituatie uit in een discussie waarbij de twee bestuurders slaags geraakten. Er werd een proces-verbaal opgesteld.

Zaterdagavond controleerde de politie tussen 18 uur ’s avonds en 2 uur ’s ochtends 26 bestuurders op het gebruik van alcohol. Eén bestuurder blies ‘positief’. Een andere bestuurder zat in de ‘alarmfase’ maar testte ook positief op het gebruik van drugs, hij had bovendien geen rijbewijs. Drie gecontroleerde personen waren in het bezit van drugs, waaronder amfetamines. Eén persoon stond geseind voor de uitvoering van een verhoor.