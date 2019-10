Verkeersagressie in Kerkstraat: voetganger krijgt vuistslag van bestuurder Kristof Pieters

14 oktober 2019

15u03 4

In de Kerkstraat in Lokeren deed zich afgelopen weekend een geval verkeersagressie voor. De feiten gebeurden zaterdagnacht omstreeks 2.30 uur. Een voetganger maakte een opmerking in de richting van een bestuurder die voorbij reed. De bestuurder stapte uit en deelde een slag uit. De politie stelde proces-verbaal op en onderzoekt de zaak.