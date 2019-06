Vergeten pot op kookvuur veroorzaakt rookontwikkeling in flat PKM

12 juni 2019

15u48 3

De brandweer van Lokeren werd dinsdag opgeroepen voor rookontwikkeling vanuit een appartement in de Oud-Strijderslaan. De hulpdiensten hadden de situatie gelukkig snel onder controle. De rooktonwikkeling situeerde zich in de keuken van het appartement. Er was een pot op het vuur blijven staan.