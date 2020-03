Vergeefse zoektocht naar transmigranten Kristof Pieters

18 maart 2020

20u13

De politie van Lokeren heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zoektocht gehouden naar transmigranten. Omstreeks 1.30 uur was een melding binnengekomen van iemand die een groep transmigranten had opgemerkt in de Dijkstraat. Bij de doorzoeking van de omgeving troffen de agenten geen mensen meer aan, wel de rugzakken die zij achterlieten.