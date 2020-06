Vereecke enkel nog sportief manager bij Lokeren-Temse Yannick De Spiegeleir

28 juni 2020

13u50 0 Lokeren Alain Vereecke maakt niet langer deel uit van de Raad van Bestuur van Lokeren-Temse. Hij concentreert zich voortaan op zijn taken als sportief manager.

“Met mijn jarenlange ervaring in het voetbalwereldje zag ik verschillende zaken die voor verbetering vatbaar waren. Mijn taak als sportief manager blijf ik, samen met Steven De Proost, doen. De voorbije weken hebben wij al bewezen een goede tandem te zijn”, verklaart Vereecke in de Mediahuiskranten.

Op de officiële clubwebsite wordt aangegeven dat de rol van sportief manager Vereeckes voorkeur wegdraagt. “De voorbije weken was ook al duidelijk dat, wat het sportieve betreft, hij een ideale tandem vormt met Steven De Proost. Hun samenwerking moet resulteren in een zo sterk mogelijk team voor de start van de fusieclub in tweede afdeling VV”, klinkt het.