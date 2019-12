Verdachte wandelaar kan niet gelinkt worden aan inbraken Kristof Pieters

03 december 2019

17u37 1 Lokeren De politie van Lokeren heeft het voorbije weekend een 28-jarige man opgepakt die zich bijzonder verdacht gedroeg en met mogelijk inbrekersmateriaal rondwandelde. Hij kon echter niet gelinkt worden aan inbraken.

De verdachte werd zaterdagnacht om 3.30 uur opgepakt in de Vredegerechtstraat. De wandelaar had een zaklamp, handschoenen, een leiband met musketon en wat drugs bij. De 28-jarige man werd met akkoord van het parket gearresteerd om de ochtend af te wachten en te kijken of er meldingen van inbraken zijn.

Dat bleek ook het geval want zondagochtend kwam er een melding van een inbraak in een woning in de Gentse Steenweg. Er waren twee ramen opengebroken en er werden juwelen en een fototoestel gestolen. Er kon echter geen link gelegd worden met de gearresteerde persoon.