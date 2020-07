Verdachte betrapt door bewoners in Tweebruggenstraat en Van Duysestraat Kristof Pieters

08 juli 2020

15u59 1 Lokeren Twee inwoners uit Lokeren kregen afgelopen zondag ongewenst bezoek. Zowel in de Van Duysestraat als in de Tweebruggenstraat werd een onbekende betrapt in een woning.

Omstreeks 14.45 uur betrapte een inwoner uit de Van Duysestraat een man die plots in zijn woning stond. Deze man sloeg op de vlucht. Ook een bewoner van de Tweebruggenstraat kreeg een halfuurtje later ongevraagd een man over de vloer. Deze man zei dat hij dorst had, waarna hij een glas water kreeg en verdween. De leeftijd van de man wordt geschat op 35 à 40 jaar. Hij is ongeveer 1.80 meter groot.