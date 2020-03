Verdacht persoon blijkt Pokémonjager Kristof Pieters

19u23 6 Eksaarde De politie werd woensdag rond 12.45 uur opgeroepen voor verdacht gedrag in Eksaarde. Een patrouille trok ter plaatse. Na enig speurwerk vonden ze de ‘verdachte’. Het bleek om een 45-jarige man te gaan die een Pokémon achterna zat.

Nog meer verdacht gedrag was er in de Vellenstraat. Een handelszaak kreeg rond 15.50 uur twee personen in de winkel die zich verdacht gedroegen en uiteindelijk vertrokken in een voertuig met Franse nummerplaat.