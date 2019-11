Verbod op lachgaspatronen komt in politiereglement Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

15u45 0 Lokeren In 2020 zal een verbod op het bezit of gebruik van lachgaspatronen voor ‘oneigenlijk gebruik’ worden opgenomen in het politiereglement. Dat vernam gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Van Boven maakte drie jaar geleden al melding van het stijgende misbruik van de bewuste patronen. “Ondertussen duiken overal in Vlaanderen plekken op met leeggespoten lachgaspatronen en nemen tal van steden en gemeenten maatregelen tegen het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas. Onder andere Gent, Antwerpen, Sint-Niklaas, Mechelen en nog vele andere steden”, stelt het gemeenteraadslid. “Het is een groot probleem met negatieve gevolgen voor de gebruiker én voor de openbare orde. Ik zou dan ook willen vragen om zoals heel wat andere steden en gemeenten een verbod op bezit, verhandelen of gebruik voor oneigenlijke doeleinden op te nemen in het politiereglement.”

Burgemeester Filip Anthuenis antwoordde dat er plannen bestaan om de patronen specifiek te verbieden in het reglement. “Misbruik van lachgaspatronen wordt overigens op dit moment ook al vervolgd”, benadrukt de burgervader.