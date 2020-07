Veloqueeste neemt fietsers mee op safari in eigen streek: “Ontdek 15 toekomstdromen voor Lokeren” Yannick De Spiegeleir

30 juli 2020

20u13 1 Lokeren De initiatiefnemers van de Lokerse Queesten pakken vanaf 1 augustus uit met hun coronaproof fietstocht ‘Veloqueeste’. “QR-codes op je parcours leiden je langs plekken in Lokeren waarover telkens een verhaal wordt verteld”, zegt Koen Devisscher.

Een zwevende fietsbrug in Lokeren, een Makersnest in de Oude Post of een natuurbegraafplaats? Het zijn slechts enkele van de 15 toekomstdromen die Lokeraars kunnen ontdekken tijdens de Veloqueeste.

“We nodigen de Lokeraars uit om hun stalen ros van stal te halen en via een parcours van 25 kilometer de zotste, warmste en goestinggevende dromen over het Lokeren van de toekomst te ontdekken. Geschift of briljant? Oordeel zelf”, nodigen Koen Devisscher en Stefaan Segaert uit. “Met dit initiatief willen we inhaken op ‘Denk mee’: het burgerparticipatieplatform van de stad. We doen dat zo laagdrempelig mogelijk. Door de qr-codes met je smartphone te fotograferen kan je bij elke stopplaats een bijhorend filmpje of beeld bekijken en de route is beschikbaar via een app, maar je kan de flyer met de route ook verkrijgen bij Infopunt Toerisme en verschillende lokale handelaars.”

Zwevende fietsersbrug

Eén van de blikvangers is het voorstel om een zwevende fietsersbrug te bouwen aan de Spoelewijk. “Je hebt hier verschillende gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers. Een fietsersbrug naast de sporen kan een blikvanger worden zoals fietsen in de bomen in Limburg en het scheidt het fiets- en autoverkeer van elkaar”, schetst Christophe Pyra. De Lokerse Queesten kon Tania Van der Sanden (actrice bekend als mammie uit Vaneigens, red.) warm maken om in een filmpje een lans te breken voor de fietsersbrug.

Ivan Clemminck droomt luidop van een Makersnest in het oude postgebouw. “Denk aan een centrale plek in onze stad om zelf dingen te maken of te laten repareren. Dat hoeft uiteraard niet per se in het postgebouw te zijn. De bedoeling is om de mensen enthousiast te maken en nog beter: hen stimuleren om zelf met ideeën of aanvullingen op de proppen te komen;”

De Lokerse Queesten en Veloqueeste zijn een initiatief van enthousiaste Lokeraars in samenwerking met Vormingplus Waas-en-Dender, Masereelfonds Lokeren, Vagevuur en Stad Lokeren. Met de steun van Cultuurraad Lokeren, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Meer info www.lokersequeesten.be of facebook.com/lokersequeesten.