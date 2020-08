Vegetarische dag: De gekste eisen uit 45 jaar feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

04 augustus 2020

12u00 0 Lokeren Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: een vegetarische dag voor veganist Morrissey.

De bekendste rider uit de Feestengeschiedenis is eigenlijk geen rider. Toen de Britse rocklegende en overtuigd veganist Morrissey in 2011 naar de Lokerse Feesten kwam, werd de paardenworst op het festivalterrein in de ban geslagen. Maar in tegenstelling tot wat in heel wat media te lezen stond, was dat geen eis van de artiest zelf, maar een voorstel van het festival zelf.

“We hadden gehoord dat Morrissey en zijn entourage aan het twijfelen waren, zeker toen ook de term ‘horse sausage’ viel. Met het bestuur hebben we toen voorgesteld om speciaal een vegetarische dag te organiseren en dat heeft Morrissey over de streep getrokken”, aldus Peter Laureys, commercieel verantwoordelijke van het festival.