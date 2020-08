Veertiger omgekomen bij explosie nadat hij gevonden springtuig met slijpschijf bewerkt Kristof Pieters

11 augustus 2020

15u51 822 Lokeren In Doorslaar, een gehucht van Lokeren, is dinsdagmiddag een man om het leven gekomen bij een explosie. Het gaat om een veertiger die een gevonden oorlogstuig had proberen openen.



De buurt van de Doorslaardam werd rond 14.20 uur opgeschrikt door een luide knal. De explosie deed zich voor achter een woning waar een man een springtuig had proberen openbreken. Het zou gaan om een obus uit de Tweede Wereldoorlog die het slachtoffer had gevonden in de Ardennen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, maar naar verluidt probeerde de man de obus te openen met een slijpschijf en zorgde een vonk voor de fatale ontploffing.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar er kon voor het slachtoffer geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De politie is momenteel ter plaatse voor een onderzoek naar de juiste omstandigheden.