Vandalen brengen schade toe aan school

30 september 2019



Zaterdagochtend stelde het personeel van een school in het centrum van Lokeren vast dat er was ingebroken in één van de afdelingen. Er was in verschillende lokalen heel wat schade werd aangebracht. De politie van Lokeren onderzoekt of er naast vandalisme ook sprake is van diefstal.