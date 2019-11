Van Streydonck (N-VA) ijvert voor mobiliteitsstudie industriepark E17/3 Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

12u54 7 Lokeren Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) brak op de jongste gemeenteraad een lans voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen in industriezone E17/3.

“Met de komst van het distributiecentrum van Callebaut en andere bedrijven naar de toekomstige industriezone E17/4 zal het aantal vrachtwagens dat zijn weg baant door E17/3 nog drastisch toenemen. Op verschillende kruispunten en bochten zijn de betonnen hoekstenen uitgereden of afgesleten van de vrachtwagens die er over rijden.”

Onveilig oversteekpunt

Van Streydonck opperde zelf enkele concrete voorstellen. “Investeer in een rond punt ter hoogte van het kruispunt Moortelstraat met Moststraat. En voer eventueel een studie uit om verschillende straten van E17/3 om te vormen naar eenrichtingsverkeer om een verkeersveilig traject te voorzien”, aldus het raadslid. In één adem informeerde hij ook naar een oplossing voor het onveilige oversteekpunt voor fietsers aan de Brandstraat.

Volgens schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) zijn de straten in E17/3 wel degelijk afgestemd op het verkeer van vrachtwagens die uit twee richtingen komen. “Een vlotte doorstroom tussen de huidige en toekomstige industriezone is sowieso een aandachtspunt dat op onze agenda staat. Een rotonde op die plaats is geen realistisch voorstel. De suggestie om op bepaalde plaatsen eenrichtingsverkeer in te voeren, zullen we bespreken op de verkeersraad, maar is zeker niet evident. Dit kan ervoor zorgen dat werknemers moeten omrijden en vrachtwagenbestuurders zich strop rijden. Voor de oversteek aan de Brandstraat is er nood aan een studie om een oplossing uit te dokteren. Ook op die plek is de ruimte beperkt.”