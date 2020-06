Van Kersschaver (sp.a) vraagt stad om brugfigurenwerking uit te breiden: “Maak extra middelen vrij” Yannick De Spiegeleir

09 juni 2020

16u46 0 Lokeren Op de jongste gemeenteraad drong gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) bij de stad aan om extra middelen te pompen in de brugfigurenwerking.

“De coronacrisis heeft de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen en jongeren meer dan ooit bloot gelegd. De kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen was al groot en zal door de coronastop in ons onderwijs alleen maar groter worden. Dat zeg niet alleen ik, maar met mij ook tal van armoede- en onderwijsexperten. De nood aan beroepskrachten die de banden aanhalen tussen scholen en kwetsbare leerlingen is dan ook bijzonder hoog. Daarbij komt dat we met onze fractie uit de presentatie van de brugfiguren tijdens de laatste fysieke gemeenteraadscommissie Burgerzaken, Welzijn en Onderwijs ons niet van de indruk konden ontdoen dat de huidige werklast zich reeds voor onze brugfiguren opstapelde. Een extra injectie aan beroepskrachten en middelen dringt zich volgens onze fractie dan ook dringend aan”, aldus Van Kersschaver. Ook Marjon Thienpondt (sp.a) dringt bij de stad aan op een plan van aanpak om de sociale impact van de gezondheidscrisis aan te pakken.