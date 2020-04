Van Kersschaver (sp.a) vangt bot met vraag voor Lokerse coronacommissie Yannick De Spiegeleir

30 april 2020

11u25 0 Lokeren Sp.a gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver heeft de oprichting van een coronacommissie ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 27 april 2020 om de Lokerse exit voor te bereiden. De meerderheid stelde het voorstel weg.

Om onze lokale economie te ondersteunen is reeds een budget van 1,5 miljoen euro voorzien door het stadsbestuur. Een meer dan verstandige beslissing volgens de Lokerse socialisten. De sp.a fractie zag graag de invulling en besteding van deze budgetten gebeuren in een coronacommissie. Naast politieke vertegenwoordiging pleitte sp.a ook voor een afvaardiging uit de Lokerse adviesraden, de administratieve diensten en particuliere vrijwilligerswerkingen. “In tijden van crisis moeten we over partijgrenzen heen durven kijken en een gezamenlijk en solidair project op poten zetten om van Lokeren een nog hechtere samenleving te maken”, laat raadslid Van Kersschaver optekenen. “Het is aan deze Coronacommissie om voor alle sectoren, los van partijpolitiek, maar in het algemeen belang van Lokeren, op een constructieve manier maatregelen voor de corona-exit te formuleren.”

Zijn voorstel werd echter niet weerhouden door de meerderheid. Die laat weten dat de afwikkeling van de coronacrisis in de financiële commissie zal bekeken worden. “Deze gezondheidscrisis zal heel wat economische schade genereren voor bedrijven, handelaars en burgers. Ook daar zal het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen”, sprak burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) tijdens zijn toelichting over de impact van de coronacrisis in Lokeren.