Van Kersschaver (sp.a) pleit voor fietstunnel aan Oude Bruglaan: “Situatie blijft gevaarlijk aan oversteek Durmedijk” Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

17u21 3 Lokeren Gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) opperde op de jongste gemeenteraad het voorstel om een fietstunnel aan te leggen aan de Oude Bruglaan om een veilige oversteek aan de Durme te garanderen. “Het huidige zebrapad wekt de indruk dat fietsers makkelijk kunnen oversteken”, klinkt het. Volgens het stadsbestuur is een fietstunnel geen haalbare piste op de locatie. Op voorstel van N-VA-raadslid Sylvie Van Acker wordt een extra aanduiding van de voorrangsregels wel overwogen.

Met de aanleg van een nieuw zebrapad en het verlagen van de boordstenen aan de Oude Bruglaan nam de stad deze zomer enkele maatregelen om het oversteekpunt tussen de twee Durmedijken al te verbeteren.

Van Kersschaver (sp.a) heeft bedenkingen bij die ingrepen. “Theoretisch is dit een mooie inspanning, maar in de praktijk is de situatie hierdoor enkel gevaarlijker geworden voor de fietsers. Het zebrapad wekt de indruk dat de fietsers makkelijk kunnen oversteken en dat de automobilisten sowieso zullen remmen. Niets is minder waar. Het verlagen van de boordstenen zorgt er nu ook voor dat fietsers niet meer zo fel dienen af te remmen en dus aan een hogere snelheid de oversteek zullen maken. We vrezen dat dit tot ongevallen zal leiden.” Waarop het raadslid voorstelde om een fietstunnel aan te leggen op de huidige locatie van het zebrapad, ook met het oog op de toekomstige verkaveling van de voormalige slachthuissite.

Schepen van Mobiliteit Van Rysselberghe (Open Vld) wees het voorstel van de hand wegens “onrealistisch”. “De weg is op die locatie onvoldoende breed om een fietstunnel aan te leggen.”

Waarschuwingsbord

Ook Sylvie Van Acker (N-VA) kwam tussen op het punt. Zij opperde het idee om een waarschuwingsbord te plaatsen. “Het kleine verbleekte verkeersbord dat er nu staat, valt totaal niet op. Een groter bord in combinatie met een waarschuwingsbericht op de grond, zoals dat bijvoorbeeld al bestaat in Puurs, zal meer de aandacht van fietser en voetganger trekken.” De stad zal haar voorstel bekijken.