Van Kersschaver (sp.a) lanceert meldpunt en petitie tegen racisme en discriminatie Yannick De Spiegeleir

21 juni 2020

13u49 4 Lokeren Het is tijd om de strijd tegen discriminatie op te voeren, vindt sp.a Lokeren. De oppositiepartij lanceert daarom een petitie tegen racisme en discriminatie en een meldpunt waar iedereen die een vorm van discriminatie heeft moeten ondergaan, een melding kan maken. De partij wil deze verhalen bundelen en overmaken aan het stadsbestuur. “Manifeste schendingen zullen we ook overmaken aan Unia”, klinkt het bij de partij.

“De laatste weken klinkt de oproep om werk te maken van een daadkrachtig beleid tegen racisme en andere vormen van discriminatie terecht steeds luider”, vertelt sp.a-gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver. “Het geval van George Floyd in de Verenigde Staten was extreem, maar ook in ons land zijn heel wat mensen nog steeds slachtoffer van discriminatie op verschillende domeinen zoals onderwijs, de arbeidsmarkt of de huurmarkt. Steden zoals Gent, Brussel en Mechelen waar al volop praktijktesten worden uitgevoerd, stellen discriminatie vast in 30 tot 40 procent van de gevallen.”

Verhalen bundelen

Sp.a wil zich met het meldpunt verzetten tegen elke vorm van discriminatie. Via de petitie geeft de partij naast individuele burgers ook de kans aan verenigingen en bedrijven om zich tegen racisme en discriminatie uit te spreken. “Het gaat hier om een startschot van een doorgedreven diversiteitsbeleid. Lokeren kan zeker een warmere samenleving worden en mits enkele inspanning zowel van het stadsbestuur als de Lokeraars kunnen we dit samen verwezenlijken. De bedoeling is dat we verhalen bundelen via ons meldpunt en dat op termijn de stad de coördinatie van die meldpunt overneemt als startschot voor een sterk diversiteitsbeleid”, benadrukt Van Kersschaver. “Voor ons is het onaanvaardbaar dat mensen kansen worden ontnomen op basis van vooroordelen. Mensen die hun verhaal willen delen, kunnen dat doen via discriminatielokeren@outlook.com of onze Facebookpagina. Wij zullen deze verhalen bundelen en overmaken aan het bestuur. Manifeste schendingen maken we over aan Unia.”

Sp.a zal op de volgende gemeenteraad ook een voorstel indienen om praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt in te voeren, en ook de vraag stellen om aan te sluiten bij de European Coalition of Cities Against Racisme.

Link naar de petitie: https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/stad_lokeren_lokeraars_tegen_racisme_en_discrimin atie/details/