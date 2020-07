Van filmvertoningen tot concerten in open lucht: platform ‘Bubbels in het park’ biedt verenigingen kans om evenement te organiseren Yannick De Spiegeleir

07 juli 2020

16u35 3 Lokeren Culturele activiteiten zijn opnieuw toegelaten, maar voor heel wat verenigingen die iets willen organiseren, is het niet evident om een coronaveilige locatie te vinden. De stad ging in zee met geluids- en lichtfirma SLX om in augustus in het Josephine Charlottepark het openluchtplatform ‘Bubbels in het Park’ op poten te zetten voor kleinschalige evenementen.

De coronacrisis trok een streep door de Vlaamse festivalzomer en dus ook door de Lokerse Feesten en Fonnefeesten. Toch zal er deze zomer wél iets te beleven zijn in Lokeren. “In de weekends van 31 juli tot en met 23 augustus en in de week van 3 tot 7 augustus kunnen verenigingen een evenement organiseren in samenwerking met de stad en SLX”, zegt evenementencoördinator Charlotte Inghels.

Het Joséphine-Charlottepark wordt voor deze gelegenheid omgevormd naar een veilige eventsetting. “Bij een drankje kunnen bezoekers vanop hun stoeltje middenin het groen genieten van een brok cultuur en het gezellig samenzijn”, verduidelijken schepen van Evenementen Claudine De Waele en schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (beiden Open Vld). “Er zullen ook kind- en jeugdvriendelijke activiteiten worden aangeboden”, vult schepen van Jeugd Marjoleine de Ridder (CD&V) aan.

Kindernamiddag

Tijdens de coronalockdown zag Dennis Van Damme van SLX heel wat geplande activiteiten van Lokerse verenigingen in het water vallen. Hij wilde hen een alternatief aanbieden door een drive-in te organiseren op de Grote Kaai. Door de versoepeling van de coronamaatregelen viel de keuze uiteindelijk op het Charlottepark. “De Lokerse Feesten en Fonnefeesten werden geconsulteerd, maar zij zagen het niet zitten om een ‘light’-versie van hun festival te organiseren. KSA Eksaarde bijt de spits af op 31 juli met een eerste evenement. “Daarnaast staan er ook zeker concerten, kindernamiddagen en filmvertoningen op het programma”, aldus Dennis.

Carte blanche

Verschillende verenigingen werden door de stedelijke adviesraden bevraagd. Wie interesse toonde, werd — na goedkeuring van het schepencollege — gecontacteerd met de vraag hun idee verder uit te werken. Qua invulling voor het concept krijgen de verenigingen carte blanche. Ze mogen zelf de programmatie van hun culturele activiteit bepalen. De enige voorwaarde is dat het een zittende activiteit moet zijn. Bezoekers mogen niet vrij rondlopen.

De ruimte die we kunnen voorzien in het Joséphine-Charlottepark kan coronaveilig 300 bezoekers ontvangen. “Voor hen creëren we een veilige en aangename setting. De vereniging zal ook het aantal bezoekers registreren zodat in het slechtste geval aan contact tracing gedaan kan worden. Het is enkel mogelijk om tickets vooraf te kopen”, stipt Van Damme aan. Per tafel zijn maximum vijf personen toegelaten. Iedere bezoeker krijgt een stoel aan de ingang en kan dan plaatsnemen aan een toegewezen tafeltje. Wil je met je bubbel van 15 personen deelnemen, dan krijg je dus drie tafels toegewezen. Bediening gebeurt aan de tafels.

Het volledige programma vind je vanaf 15 juli op lokeren.be/zomeren-in-lokeren of op www.facebook.com/bubbelpark.