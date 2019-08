Van een zuiders feestje tot een betoverende circusvoorstelling: onze tips voor het weekend Redactie

29 augustus 2019

ERPE-MERE: Fiesta Latina op Zomerconcerten

Om de zomervakantie af te ronden, brengen de organisatoren van de Zomerconcerten zaterdagavond niemand minder dan Belle Perez naar het domein Steenberg in Erpe-Mere. Zij vormt het hoogtepunt voor een uiterst dansbare ‘Fiesta Latina’-avond vol sfeer en ambiance. Het terrein met kinderdorp en foodtrucks opent om 18 uur. “Starten gebeurt om 18.30 uur met een gratis workshop Latin dansen door Salsa Dender en iedereen is welkom”, geven de organisatoren alvast mee. Om 20 uur speelt Congazz swingende Latijns-Amerikaanse muziek van Buena Vista Social Club, nummers van Los Bobos, Cubaans en andere evergreens. “En om 22 uur volgt de geweldige liveshow Fiesta Perez, goed voor 20 jaar Belle Perez in feestverpakking en haar beste nummers in pure danspop-stijl, maar snediger, sensueler en stoerder dan ooit.” Meer info vind je op: www.facebook.com/events/gemeente-erpe-mere/2408-zomerconcerten-erpe-mere-fiesta-latina/2263106423902742/

BUGGENHOUT: Een Zomerse Zaterdag

Het gemeentebestuur van Buggenhout lanceert op het einden van deze zomer een nieuw concept. Naast de al jaren bestaande ‘Zomerse Donderdagen’ met live coverbands op het kerkplein van Buggenhout tijdens de vakantiemaanden, wil het nu ook een nieuwe formule uittesten: die van de Zomerse Zaterdag. Een eerste versie daarvan vindt nu zaterdag plaats in Opstal. Het publiek krijgt op de site Patattenmolen, aan de molenaarswoning aan de Krapstraat, een gratis optreden van Del Sablon. De band bestaat uit drie leden met verschillende culturele en muzikale achtergronden uit Mexico, Italië en België. Ze combineren Latijns-Amerikaanse grooves met mediterrane klanken en Belgische Kleinkunst. Tappers van dienst tijdens deze eerste Zomerse Zaterdag zijn de Bierpallieters. De Zomerse Zaterdag begint om 19 uur en is gratis.

LOKEREN: HAP - Food Truck Festival

Het gezelligste, grootste en gratis toegankelijk Food Truck Festival van België ‘HAP - Food Truck Festival’ komt op van vrijdag tot zondag terug naar Lokeren, in het park aan de Hoedenmakerstraat. Vijfentwintig mobiele keukentjes en foodtrucks toveren het mooie park om tot één groot sfeervol openluchtrestaurant. Maak je klaar voor lekker eten en wijn in een betoverend gezellige setting, waar akoestische muzikanten en vintage dj’s zorgen voor subliem muzikaal genot en prachtige ambiance. “Gezellige zithoekjes, picknickdekens, betoverende lichtjes… zorgen ervoor dat dit gratis festival een broedplaats wordt voor sociaal contact. Een feest voor jong en oud, een hotspot waar mensen bij elkaar komen”, klinkt het. De kinderen worden ook niet vergeten, er is animatie en entertainment voorzien. Meer info vind je op hapfestival.be.

BUGGENHOUT: Gezellig wandelen met ‘Pasar Zomert’

De vereniging Pasar organiseert op vrijdag haar evenement ‘Pasar Zomert’. Naar aanleiding hiervan staat een boswandeling in Buggenhout op het programma. Blikvangers onderweg zijn de Hollebeek, de Eendeput, de speelzone aan de Konijnenberg, de nieuwe blokhut, het nieuwe aangeplante bos en de vijfhonderdjarige Boskapel. De wandeling start om 18.40 uur en is ongeveer zeven kilometer lang. De deelnemers verzamelen op de gemeentelijke bosparking, aan de Kasteelstraat in Buggenhout. Vlak voor het vertrek trakteert brouwerij Bosteels met een gratis Kwak of Karmeliet. Deelnemen aan Pasar Zomert kost 1,5 euro voor niet-leden. Info: wderidder@skynet.be of 0477/56.36.13.

AALST: Circus in de stad met Cirk!

Op 23, 24 en 25 augustus verovert het circus weer de pleinen van Aalst. De elfde editie van Cirk! Aalst serveert je weer een fenomenaal straat - en circusprogramma. Het Aalsterse stadscentrum, het stadspark en Schotte worden omgetoverd tot één groot circusfestival voor jong en oud. Meer dan 30 gezelschappen palmen de binnenstad in. Maak je klaar voor meer dan 110 voorstellingen. Laat je verrassen of stippel je route uit. Er valt enorm veel te beleven, zo is er een echte knuffelmachine die uitgetest kan worden. “Op de Pupillensite staat een knuffelmachine, die werd nog niet zo lang geleden uitgevonden”, zegt programmator Liesbeth Bonner. “Het ziet eruit als een gigantische fluoroze endeldarm. Kom eronder staan met je geliefde (of je geliefde kinderen, mama, papa, Cirk!-date, …), pak elkaar goed vast en laat de liefde letterlijk over jullie rollen. Opgepast: minder geschikt voor personen met claustrofobie, ik kan ervan meespreken”, zegt Liesbeth. Meer info vind je op www.cirkaalst.be