Van Boven (Vlaams Belang) vindt dat stad vzw Al Bayaan tijdelijk had moeten sluiten Yannick De Spiegeleir

24 december 2019

11u48 1 Lokeren Op de jongste gemeenteraad interpelleerde gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) de stad over het dispuut tussen de school vzw Al Bayaan en enkele buren in de Naastveldstraat. “Ik wil graag weten waarom u de school niet heeft gesloten tot er een uitspraak is van het gerecht en alle nodige vergunningen in orde zijn?”, zegt Van Boven.

In de Naastveldstraat werd in 2016 een loods omgebouwd tot een school waar onderricht wordt gegeven uit de Koran, maar ook bij- en taallessen worden gegeven aan kinderen. “De stadsadministratie heeft in 2017 correct pv opgesteld in verband met de stedenbouwkundige overtredingen die zijn begaan. Dat pv gaat zijn gang bij de gerechtelijke autoriteiten maar wordt telkens on hold gezet vanwege verschillende aanvragen tot regularisatie door vzw Al Bayaan. Los van het feit of u gelooft dat lessen Arabisch en koranstudie zouden bijdragen tot integratie in onze Westerse samenleving, vraag ik mij af of de leerkrachten gescreend zijn zoals dit gebeurt in het reguliere onderwijs en of ze al dan niet mogen omgaan met kinderen ? Door alles maar zijn gang te laten gaan werkt de stad dus mee aan het in stand houden van bouwovertredingen, net datgene waartegen u zou moeten optreden. Ik wil dan ook graag weten waarom u de school niet heeft gesloten tot er een uitspraak is van het gerecht en alle nodige vergunningen in orde zijn. Deze problematiek had niet dergelijke proporties aangenomen indien er eerder was opgetreden”, stelt Van Boven.

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) is het niet eens met die analyse. “Mevrouw Van Boven spreekt zichzelf tegen. Enerzijds is er een pv opgemaakt, anderzijds zegt u dat de stad niks doet. Bovendien is de rit in dit dossier nog niet gereden. Er ligt een nieuwe versoepelde regularisatie op tafel. Die zal op haar ‘merites’ beoordeeld worden. Vzw Bayaan wordt gecontesteerd door sommigen, anderzijds horen we andere geluiden in de stad die de vzw een warm hart toedragen. Zo lang er geen beslissing genomen is, willen we als stad geen grote uitspraken doen.”