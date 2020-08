Van Boven (VB) polst naar lage waterstand vijver Uebergdreef Yannick De Spiegeleir

27 augustus 2020

15u06 0 Lokeren Op sociale media werd deze week gewag gemaakt van de lage waterstand van de vijver aan de Kattenberg in de Uebergdreef. Gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) polste bij de stad naar de oorzaak. De hitte van de voorbije weken blijkt de boosdoener. “In de toekomst zal de vijver ingezet worden als bufferbekken. Dat zal een positieve invloed hebben op het waterpeil”, klinkt het.

Van Boven informeerde zich of de werken aan de overkant van de straat een mogelijke invloed hebben op de waterstand. “Nog niet lang geleden is de omgeving Uebergdreef en Kattenberg opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt. Nu blijkt dat de vijver droog is komen te staan. De eenden zitten daar op een nog resterende plas. Zou het kunnen dat de werken aan de overkant bij het droogpompen ook de vijver leegtrekken? Als dat zo is, zijn ook de bomen in gevaar. Het zou zeer jammer zijn om dit mooi stukje groen te zien verkommeren”, aldus het raadslid.

De dienst Infrastructuur van de stad bezorgde haar via het stadsbestuur een antwoord. “De bemaling kan een invloed hebben op het peil van de vijver, maar de bemaling waarvan sprake is beperkt: er wordt geen ondergrondse parking aangelegd. Los daarvan staat het grondwater op dit moment in Lokeren ook bijzonder laag: eind augustus – begin september is de grondwaterstand sowieso al op zijn laagste, de droogte van vorige jaren en vooral deze van de laatste maanden maken het enkel erger”, luidt het. Mensen van de groendienst krijgen de opdracht om de toestand van de bomen te controleren. Tot slot wordt ook meegegeven dat er nog werken gepland staan. “De vijver en het omliggende struikgewas zal een grondige opknapbeurt krijgen. Daarnaast zal de vijver op termijn ook worden ingezet als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater dat afkomstig is van de Oude Heerweg: deze werken zullen worden opgevolgd door Aquafin maar zit momenteel nog in de beginfase. Bedoeling is dat er dan meer regenwater naar de vijver wordt gebracht wat zeker een positieve invloed op het waterpeil zal hebben.”