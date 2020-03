Van Bockstal (N-VA) tevreden met verharding ‘Verfeurtelpadje’ aan Kleine Dam Yannick De Spiegeleir

30 maart 2020

12u50 2 Lokeren Op aangeven van gemeenteraadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) is een veelgebruikte padje aan de parking van de Kleine Dam toegankelijker gemaakt. “Ik dank de stad en haar diensten voor de snelle uitvoering”, zegt het raadslid.

Bij hevige regenbuien lag het ‘Verfeutelpadje’ in een abominabele staat. “Deze doorgang wordt heel vaak gebruikt voor mensen die, naast een winkelbezoek in één van de zaken aldaar, ook nog de Markt willen verkennen of naar het stadhuis willen gaan. Het is ook een veilige manier om met kinderen, een buggy, boodschappenwagentje,... de parking te verlaten, weg van de auto’s die de parking op- of afrijden”, zegt Van Bockstal. “Ook voor minder mobiele mensen is dit een ideale route zijn om de parking te verlaten.”

Hij is tevreden dat er zo snel gevolg werd gegeven aan zijn oproep. “Op vraag van burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) heeft de bevoegde stadsmedewerker dit constructief aangepakt, contact gezocht met de eigenaar van de parking en deze mooie oplossing kunnen verkrijgen.”