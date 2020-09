Van Bockstal (N-VA) pleit voor opfrisbeurt brugpijlers langs nieuwe peddelroute Yannick De Spiegeleir

17 september 2020

16u00 0 Lokeren Begin deze zomer werd Begin deze zomer werd de peddelroute Waasland voor kajaks, SUP’s en kano’s geopend. Gemeenteraadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) uitte woorden van lof voor het initiatief, maar vraagt tegelijkertijd om het traject te verfraaien.

“De peddelroute zet onze stad mooi in de kijker en is een mooie troef in de verdere opwaardering van de Durme. Dankzij het vele peddelen wordt Lokeren ook eens vanuit een andere hoek bekeken, wat - jammer genoeg - op sommige plaatsen niet echt een fraai beeld oplevert. Op de brugpijlers van de spoorweg en aan de N70 prijken verschillende graffititags. Ook de toegang tot het nieuwe drijvende ponton aan de Veerstraat kan veiliger”, meent Van Bockstal.

Schepen van Toerisme Marina Van Hoorick (Open Vld) liet optekenen dat de stad aan de slag gaat met de verbetersuggesties.