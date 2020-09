Van Acker (N-VA) informeert naar procedure straatnaamwijziging: “Belangrijk voor hulpdiensten die straat willen bereiken” Yannick De Spiegeleir

19 september 2020

15u04 0 Lokeren Gemeenteraadslid Sylvie Van Acker (N-VA) informeerde op de jongste gemeenteraad naar de procedure rond het wijzigen van straatnamen.

Van Acker wees op het feit dat in de gemeenteraad van januari en april reeds enkele straatnaamwijzigingen werden goedgekeurd. “Hoe komt het dat deze straten nog steeds niet terug te vinden zijn in verschillende databases zoals bpost, Fluvius en verzekeringsinstellingen. Wat indien brandweer, ambulance of MUG naar één van deze straten worden geroepen ? Die gebruiken navigatie-apps waarop deze straten niet terug te vinden zijn. Hoe kan de veiligheid gegarandeerd worden?”, aldus Van Acker.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) antwoordde namens het stadsbestuur. “Er is natuurlijk nog enige tijd tussen de gemeenteraad en de effectieve straatnaamwijziging. Sommigen werden inderdaad al vroeger goedgekeurd maar het bord nog niet geplaatst. We hebben ervoor gezorgd dat op het moment dat het nieuwe bord werd geplaatst de bewoners op de hoogte werden gebracht. AZL, politie Lokeren, brandweerzone Oost worden ook steeds persoonlijk gemaild in verband met een straatnaamwijziging. Dit bovenop het invoeren in een centrale adressenlijst waar mutualiteiten en gps-producenten hun info halen.”