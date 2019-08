Valse vertegenwoordiger opgepakt die portefeuille stal Kristof Pieters

13 augustus 2019

21u06 0

Een man die zich valselijk uitgaf als vertegenwoordiger van onder meer Engie/Electrabel is opgepakt. Hij raakte onder valse voorwendsels binnen in verschillende woningen. Begin juni pleegde hij ook een feit in Lokeren. Hij stal toen een portefeuille.