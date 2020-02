Vagevuur valt in prijzen met ‘Nestvlieders’-project: “Kwetsbare jongeren integreren in de maatschappij” Yannick De Spiegeleir

13 februari 2020

14u06 4 Lokeren Met het Nestvlieders-project reiken de jeugdwerkers van vzw Vagevuur uit Lokeren kwetsbare jongeren een helpende hand. Hun inzet wordt nu beloond met een geldprijs van 25.000 euro van de BNP Paribas Fortis Foundation. Samen met 9 andere organisaties uit 362 ingediende voorstellen werd Vagevuur gekroond tot winnaar van de wedstrijd.

Ik weet niet goed hoe ik zelf iets te eten moet maken. Waar moet ik op letten als ik een woning huur? Wat heb ik allemaal nodig in mijn appartement en hoeveel gaat dat kosten? Ik voel me eenzaam en heb weinig contacten sinds ik alleen woon. Het zijn vragen waarmee kwetsbare jongeren, die in tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten minder kunnen terugvallen op een sterk netwerk, mee geconfronteerd worden.

Bij vzw Vagevuur, thuisbasis van jeugdhuis T-Klub aan de Kazernestraat, bieden ze een helpende hand. “Met onze werking kunnen we een mooie aanvulling bieden op het bestaande aanbod dat organisaties uit de bijzondere jeugdzorg en het OCMW kunnen bieden. Door de aanwezigheid van ons jeugdhuis is de drempel voor de jongeren lager om hier binnen te stappen”, verduidelijken Vagevuur-coördinator Pieter-Jan Van der Bracht en Bjorn Lintacker, de jeugdwerker die zich ontfermt over het Nestvlieders-project.

De aanpak wierp in het verleden al zijn vruchten af. “Eén van de jongeren was thuisloos toen hij ons terecht kwam en sliep bij vrienden op de zetel om een dak boven zijn hoofd te zetten. Dankzij zijn inzet en de begeleiding van onze mensen ging hij hier aan de slag als vrijwilliger, vond hij werk, kon hij iets huren en intussen is hij getrouwd en heeft hij kinderen”, zegt Van der Bracht. “Maar we organiseren bijvoorbeeld ook workshops om te leren koken of geven jongeren praktische tips over het huren van een appartement. Ze komen hier ook in contact met leeftijdsgenoten waardoor ze hun netwerken kunnen versterken.”

Bij Vagevuur zijn ze dankbaar voor de steun die ze mogen ontvangen van de BNP Paribas Foundation. “Dankzij die 25.000 euro kunnen we onze werking structureel uitbouwen en Bjorn halftijds laten werken aan dit project. Bovendien volgt er bij een positieve evaluatie in 2021 nog eens hetzelfde bedrag én hebben de mensen van de Foundation beloofd dat ze binnenkort zelf een handje komen helpen in onze werking.”