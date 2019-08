Vagevuur opent zomerbar in Mexicaanse stijl Yannick De Spiegeleir

04 augustus 2019

11u59 0 Lokeren Wie even tot wil rust komen tijdens de Lokerse Feesten en Fonnefeesten vindt zijn gading in de nieuwe zomerbar van Vagevuur.

Na de grootschalige verbouwingswerken op de site staken de medewerkers en vrijwilligers van jeugdhuis T-Klub opnieuw de armen uit de bouwen. Deze keer kozen ze voor een Mexicaanse inkleding met sombrero’s en cactussen. Kim Maes en Danja Vukobrad uit Temse kwamen de zomerbar dit weekend voor het eerst ontdekken. “Ik ben zelf opgegroeid in Wenen, deze zomerbar kan de vergelijking met de leuke adresjes daar zeker doorstaan”, lacht Danja.

De ‘Vagevuur zomerbar’ is open tot eind augustus. Eén keer per week worden er verse pizza’s geserveerd uit een houtoven. En op zaterdag 17 augustus is er een tweedehandsverkoop. Meer activiteiten en info vindt je op de Facebookpagina van Vagevuur zomerbar.