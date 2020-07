Vader en zoon Cools werken fietszoektochten uit: “Leer iets bij over je eigen stad tijdens plezierige ronde” Yannick De Spiegeleir

17 juli 2020

13u40 0 Lokeren Festivals zijn geannuleerd door de coronacrisis, net als veel kermissen en feesten. Om de Lokeraars toch een leuke activiteit voor te schotelen, werkten Jan Cools en zijn vader Yves vier fietszoektochten uit.

Jan Cools, voormalig voorzitter van de Lokerse Feesten, en zijn vader willen Lokeraars op de fiets krijgen voor een intense verkenning van hun eigen stad. Samen tekenden ze 4 tochten uit die je doorheen Lokeren leiden. “Een eerste ronde omvat de kern van Lokeren en Lokeren-Zuid (20km). Een tweede parcours leidt langs Daknam, De Kop en Bergendries (15 km). De derde tocht doet Eksaarde en Doorslaar aan (20km) en tenslotte worden Oudenbos en Heiende verkend (20km). Die laatste tocht is beschikbaar vanaf 1 augustus”, vertellen Jan en Yves. “Bedoeling is vooreerst te genieten van een fietstocht. Daarenboven leer je nog iets bij over de stad, haar geschiedenis, haar landschap en bewoners. Het is niet verboden om de antwoorden op te zoeken op het internet. Sommige antwoorden daarentegen zal je enkel ‘in de straat’ kunnen spotten.”

Voor de hele familie

De fietstochten zijn bedoeld voor de hele familie, met de gewone fiets of de bakfiets, de tandem of de elektrische. Deelname staat open voor iedereen en is daarenboven gratis. De verschillende deelnameformulieren zijn op te halen op de Toeristische Dienst van de stad op de Markt of je kan ze opvragen via j.cools@telenet.be. Je kan de vier parcours afleggen vanaf nu tot en met 30 augustus 2020. Je doet het in één keer of in stukjes.

Prijzenpakket

De ingevulde antwoordbladen kunnen afgegeven worden bij de Toeristische Dienst van de stad maar ook in de Slagveldstraat 17 te Lokeren, bij de organisator van de tochten. Er wordt een prijzenpakket voorzien voor de deelnemer die alle vier de ritten kan afvinken en daarbij de beste score haalt. “Maar om de drempel niet te hoog te maken, wordt er ook een prijs geschonken aan de fietser met de beste score per ronde. De vijf prijswinnaars zullen manden ontvangen met daarin enkele Lokerse consumptieproducten”, klinkt het.

Om kleinschalige activiteiten te steunen, schenkt het Oost-Vlaams provinciebestuur 5.750 euro aan de stad. Naast de fietszoektochten komen ook de wandel- en fietstocht van Koveken, een fietstocht van de Lokerse Queesten, de beiaardconcerten en Bubbels in het Park in aanmerking voor de provinciale steun.