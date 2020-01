Vaarwel KVLV, hallo Ferm: vrouwenvereniging verandert van naam Yannick De Spiegeleir

27 januari 2020

12u07 0 Lokeren Ook in onze regio ging de naamsverandering van vrouwenvereniging KVLV niet onopgemerkt voorbij. De afdelingen in Lokeren en Moerbeke verrasten de leden dit weekend met een deurmat met daarop de boodschap ‘Ferm Welkom’.

De deurmat staat symbool voor en open uitnodiging om buiten te komen, om dingen in beweging te zetten en te genieten van het enorme aanbod van Ferm. “Ook in Moerbeke willen we met lage drempels zoveel mogelijk vrouwen bereiken, hoe meer kleur en diversiteit hoe liever. We leggen de focus op mensen echt te zien, te horen, te begrijpen en te waarderen”, zeggen Kirsten Tollenaer, Krista Dieleman, Rita Van Severen en Martine Dieleman van het kernbestuur van Ferm Moerbeke.

Ook de bestuursleden van de afdeling Lokeren-Heiende bezorgde de matten bij hun leden dit weekend. “Wij zijn alvast enthousiast over de nieuwe naam, maar zullen er na al die jaren KVLV toch even aan moeten wennen”, zegt Isabelle Van Bastelaere.