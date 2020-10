Unieke beelden tonen ontmoeting tussen otter en bever in Durmevallei: “Beide dieren waren tientallen jaren geleden uitgestorven in deze streek” Yannick De Spiegeleir

12 oktober 2020

15u41 0 Lokeren Op beelden van een cameraval in de Durmevallei is te zien hoe een otter en bever elkaar nagenoeg kruisen op dezelfde locatie. Twintig seconden nadat de otter te zien is, komt de bever langs. “Opmerkelijk gezien beide dieren enkele tientallen jaren geleden uitgestorven waren in deze streek”, zegt Martzen Frans van vzw Durme.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Deze otter verscheen op de cameraval van Joris Everaert in de Durmevallei op dinsdag 5 oktober. Hij liep op een veel gebruikt beverpad. “Het valt op dat de otter vaak beverpaden gebruikt”, weet Frans. Tijdens de opname maakt hij rechtsomkeer als de bever twintig seconden later in de tegenovergestelde richting opduikt met een tak.”

De exacte locatie van de beelden houdt de natuurvereniging geheim voor de rust van de dieren. “We kunnen wel meedelen dat er vorige week opnieuw verse otterspraints zijn gevonden in het Molsbroek. Het is bij ons weten ook de eerste keer dat een otter en bever op hetzelfde moment op dezelfde cameraval worden vastgelegd.”