Uitbaters evenementenhal Radar blikken tevreden terug op eerste maanden: “Steeds meer aanvragen voor privéfeesten” Yannick De Spiegeleir

25 januari 2020

20u30 0 Lokeren In de voormalige legendarische discotheek Cherry Moon opende evenementenhal Radar in september de deuren. Na een beloftevolle start in 2019 pakken zaakvoerders Tijs Vandenbroucke en Quincy Steveninck in 2020 uit met enkele nieuwigheden. “Vanaf februari organiseren we maandelijks elke derde vrijdag van de maand een afterworkparty.”

Een paar volle huizen voor de ‘Return To Homebase’-feestjes van Cherry Moon, een eerste editie van Stubru’s The Greatest Switch in Lokeren en een mooie samenwerking met lokale promotoren. Het zijn slechts enkele van de hoogtepunten van vorig jaar waar ze bij Radar de komende maanden een vervolg aan willen breien.

“Bovendien krijgen we steeds meer aanvragen voor privéfeesten. Zo hadden we hier enkele weken terug nog een bijeenkomst voor CEO’s uit de voedingsindustrie. Tijdens de pauze was er een beatboxact die de Cherry Moon-klassieker ‘The House of House’ bracht. We merken dat er in Lokeren en de ruime regio vraag is naar een ruime evenementenlocatie”, zegt Vandenbroucke.

Feesten bij daglicht

In februari introduceert Radar ook enkele nieuwigheden. Op zondag 9 februari kan je er afzakken naar ‘Delicious Deep’. “Het is een ‘daytime’-evenement dat zondag van 12 tot 22 uur plaatsvindt. Het concept bestaat bijna 5 jaar en verkoopt elke keer uit. Mode, muziek en lekker eten gaan er hand in hand”, verduidelijkt Steveninck.

Een andere innovatie is ‘Out of Office’, de nieuwe gratis afterworkparty van Radar. “Vanaf vrijdag 21 februari organiseren we maandelijks een out of office-party. Het perfecte excuus om met je collega’s en vrienden het weekend in te zetten. Via onze website kan iedereen een gratis uitnodiging downloaden.”

Instinct

Op zaterdag 29 februari kan je dan weer uit de bol gaan op ‘Instinct’: een nieuw feestconcept van enkele Lokerse initiatieven. In januari waren er ook plannen om een Moose Winterbar op de parking te openen naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden zoals Mechelen, Aalst of Antwerpen, maar de aanvraag werd niet volledig goedgekeurd door het stadsbestuur. “Jammer genoeg moesten we al sluiten om half twee ’s nachts in plaats van om vier uur, daarmee konden we de hoge investering niet terugverdienen.”

Ondanks die tegenvaller zijn ze bij Radar tevreden over de samenwerking met de stad én politie. “We hebben een vlotte samenwerking en kregen tijdens onze openingsmaanden wel geteld nul meldingen over geluidsoverlast. Dat willen we graag zo houden, want een goede relatie met de buren is voor ons prioritair.”