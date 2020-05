Twintiger crasht in woonwijk na achtervolging: snelheden gehaald tot 170 kilometer per uur Koen Baten

21 mei 2020

21u43 53 Lokeren In de Broekstraat in Berlare is deze avond een jonge twintiger gecrasht met zijn Volkswagen Golf na een achtervolging die begon in Lokeren. Voor minstens vijf kilometer lang zat de politie hem achterna tot hij tegen een boom crashte en op zijn dak terecht kwam in de woonwijk. Er werden snelheden gehaald van 170 kilometer per uur.



De crash in Berlare gebeurde rond 20.30 uur deze avond. Enkele minuten daarvoor wilde de politiezone van Lokeren de bestuurder aan de kant zetten om over te gaan tot een controle na een verkeersovertreding, maar de twintiger ging hier niet op in. Hij trok op en vluchtte weg, waarna de politie meteen de achtervolging inzette. Hij haalde hierbij hallucinante snelheden van 170 kilometer per uur.

Op zijn weg negeerde hij ook verschillende rode lichten en was zijn rijgedrag uiterst gevaarlijk. Gelukkig nam hij geen andere voertuigen of slachtoffers mee tijdens de achtervolging.

De jonge twintiger reed zich uiteindelijk vast in een woonwijk in Berlare. Hij crashte aan hoge snelheid tegen een boom en kwam op zijn dak terecht. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. De man zelf raakte ook gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Het is niet duidelijk of de man bekend staat bij de politie van Lokeren.