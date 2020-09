Tweede fase herinrichting Raemdonckpark start maandag: renovatie wandelpaden en zitelementen voor schoolgaande jeugd Yannick De Spiegeleir

19 september 2020

14u33 0 Lokeren Nu maandag wordt de tweede fase in de werkzaamheden gestart in het Raemdonckpark. De wandelpanden worden onder handen genomen en er worden zitelementen voorzien voor de schoolgaande jeugd.

In 2019 vingen de eerste werken in het nieuw samengestelde Raemdonckpark (voorheen Kattenberg en Uebergpark) in de Uebergdreef aan. Toen werd de Chrysantenlaan opengebroken en werd het fietspad heraangelegd.

Vanaf maandag 21 september wordt de tweede fase ingezet. Het oude wandelpad bestond uit asfalt en is aan vernieuwing toe. Het nieuwe pad behoudt z’n huidige plaats, maar zal in grijs gewassen beton worden heraangelegd. De wandelpaden worden aan het bestaande fietspad en de voetpaden aangesloten zodat het een compleet geheel vormt. Visueel verandert er in bovenaanzicht niet zo veel aan de huidige vormgeving.

Meer zitgelegenheden voor schoolgaande jeugd

Wel zal het eilandje beter geaccentueerd en zichtbaarder worden door de hoge beplanting weg te halen en te vervangen door laagblijvende soorten. Verder worden er overal in het park ziteilanden gecreëerd bestaande uit twee ligstoelen en zes picknicktafels. De omliggende scholen zullen hier gretig gebruik van kunnen maken.

Raemdonckpark als recreatiepark

Het grote gazon wordt heraangelegd waardoor het park perfect dienst kan doen als een locatie voor parkrecreatie. Aan de rand komt een speeltuig met speelprikkels.

De noordelijk berm aan de kant van het bos is voorzien van grindgazon, die het toelaat om bijvoorbeeld foodtrucks op te laten parkeren. De Kattenberg als bos blijft zoals het is. De gevaarlijk bomen zullen in de winter worden weggehaald, en in de richting van de N70 voeren we een veiligheidskap uit.