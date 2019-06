Tweede editie Hazentriathlon start aan surfput Heilige Geestmolenstraat Yannick De Spiegeleir

25 juni 2019

17u22 0 Lokeren Voor de tweede maal op rij organiseert de Lokerse Triatlonclub in samenwerking met En danseuse VZW en de Stad Lokeren de Hazentriatlon op zondag 7 juli.

De wedstrijd start aan de surfput in de Heilige Geestmolenstraat. Nieuw dit jaar is dat ouders en kindjes al vanaf 13 uur welkom zijn om 50 meter te zwemmen (in een afgebakende zone) daarna een rondje te fietsen (1 kilometer) en tot slot nog 500 meter te zwemmen. Tieners mogen het alleen proberen en zwemmen 150 meter, fietsen 3 kilometer en lopen 1 kilometer.

Om 15 uur is het dan de beurt aan de volwassenen om 500 meter te zwemmen, 20 kilometer te mountainbiken en 6 kilometer te lopen.

De prijs per deelnemer bedraagt 5 euro voor de Family & Teenstriathlon en 20 euro voor de Fun-triathlon. Meer info en inschrijven www.hazentriathlon.be. De Hazentriatlon is bedoeld als kennismaking met triatlon en is geen wedstrijd.