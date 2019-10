Twee verdachten opgepakt die betrokken waren bij vechtpartij tijdens laatste feestnacht Lokerse Feesten Kristof Pieters

14 oktober 2019

17u36 9 Lokeren/Dendermonde De politie van Lokeren heeft twee verdachten opgepakt die betrokken waren bij een zware vechtpartij tijdens de laatste feestnacht van de Lokerse kermisweek. Drie jongeren uit Dendermonde werden die nacht het slachtoffer van opzettelijke slagen. De 19-jarige Bruce Willems liep zelfs een oogkasfractuur op.

De feiten gebeurden tussen de twee Durmebruggen. De drie jongeren werden aangevallen omdat ze niet snel genoeg een sigaret wilden geven. De politie onderzocht intussen het beeldmateriaal van de camera’s en beschikte ook over enkele verklaringen van getuigen/ Uit het onderzoek blijkt dat één meerderjarige uit Zele en één meerderjarige uit Berlare in aanmerking komen als voornaamste verdachten van de feiten. De verdachte uit Berlare was op het ogenblik van de feiten minderjarig.

In samenspraak met het parket en de onderzoeksrechter werden beide vorige week opgepakt nadat de politie eerst bij hen een huiszoeking had uitgevoerd. Eén meerderjarige verdachte werd op 8 oktober voorgeleid voor de onderzoeksrechter.