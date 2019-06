Twee van drie roltrappen in station werken weer (na drie weken stilstand) Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

18u14 6 Lokeren Opluchting troef bij de pendelaars die dagelijks gebruikmaken van het station van Lokeren. Na drie weken zijn twee van de drie defecte roltrappen opnieuw in werking gesteld.

Omdat de roltrappen al ettelijke decennia op de teller hebben, duurde het even voor de NMBS de nodige wisselstukken had gevonden. “Vandaag zijn de roltrap naar perrons 1, 2 en 3 terug opengesteld. Ook de roltrap naar perron 4 zal op termijn terug in werking worden gesteld”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS.

De verouderde toestand van het station en het feit dat er steeds minder personeelsleden aanwezig zijn, is heel wat reizigers al langer een doorn in het oog. Enkele weken terug werd de post van onderstationschef geschrapt. De komende jaren gaan nog twee personeelsleden op pensioen, die momenteel ook minder mobiele mensen helpen om de lift te gebruiken. Zij worden niet vervangen, waardoor er tegen het voorjaar van 2020 enkel nog loketpersoneel aanwezig zal zijn in het station. “Voor mensen die assistentie nodig hebben, blijft de wachttijd dezelfde. Zij kunnen ons tot 3 uur voor hun vertrek contacteren”, benadrukt Temmerman.