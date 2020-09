Twee Lokerse verdachten aangehouden voor steekpartij op bruiloft Kristof Pieters

07 september 2020

16u42 3 Lokeren Twee jongemannen uit Lokeren zitten in een Nederlandse cel na een steekpartij op een bruiloft van een Koerdisch koppel. Hierbij raakt een 15-jarige jongen uit Antwerpen zwaargewond. De feiten deden zich voor in feestzaal Sultan Palace in Rijsbergen, vlakbij Breda.

De steekpartij deed zich zondagavond voor iets na 22 uur, op het moment dat het feest nog bezig was. Voorafgaand was er op het huwelijksfeest een woordenwisseling ontstaan tussen twee groepen van gasten. Ze trokken naar buiten om daar hun gelijk te halen maar de situatie liep uit de hand. Het slachtoffer, een 15-jarige jongen, werd neergestoken en zwaargewond afgevoerd naar een ziekenhuis in Antwerpen.

Volgens de zaakvoerder van Sultan Palace gebeurde het incident aan het einde van het bruiloftsfeest toen nog zo’n 50 van de 150 gasten aanwezig waren. Hij was op de hoogte dat er wat onderlinge spanning was tussen twee groepen maar had nooit gedacht dat het zo zou escaleren.

De daders sloegen na de feiten op de vlucht. De Nederlandse politie alarmeerde meteen ook de Belgische collega’s om uitvalswegen in de gaten te houden. In Zunder werden de twee vermoedelijke daders aangehouden. Ze zijn beiden afkomstig uit Lokeren.