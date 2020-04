Twee Lokeraars slachtoffer van phishing Kristof Pieters

23 april 2020

11u50 8 Lokeren De politie van Lokeren kreeg de voorbije dagen twee aangiftes van inwoners die hadden doorgeklikt op een mail, zogenaamd verstuurd door een bankinstelling. Beiden stelden nadien vast dat er geld van hun rekening was gehaald.

De politie herhaalt haar waarschuwing om goed uit te kijken voor zogenaamde phishing mails. Cybercriminelen versturen die niet alleen in naam van baken. De laatste tijd is er ook een groeiend aantal phishing-aanvallen die te maken hebben met het coronavirus. Mensen zoeken hier natuurlijk meer informatie over en daar maken criminelen gebruik van.

De politie kreeg dinsdag ook aangifte van de uitgifte van vals geld. Het ging om een nagemaakt biljet van 50 euro. De politie onderzoekt de zaak verder en adviseert mensen steeds goed na te gaan of een bankbiljet dat je in handen krijgt, echt is.