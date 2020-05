Twee jaar cel voor slagen aan minderjarige op Lokerse Feesten Nele Dooms

18 mei 2020

15u48 0 Lokeren Een staaltje zinloos geweld tijdens de Lokerse Feesten bracht Jordy B. voor de Dendermondse rechter. Hij werd er veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf en 1.600 euro boete.

De editie van de Lokerse Feesten 2018 verliep voor Jordy B. niet zonder slag of stoot. Een echte aanleiding voor de slagen die hij aan een minderjarige toebracht was er niet. Wel waren er vooraf wat plagerijen gebeurd rond de pet van B. Toen die op het hoofd van de minderjarige belandde, sloegen de stoppen bij de man door. Hij verkocht zijn slachtoffer zo rake klappen dat die bewusteloos viel. De minderjarige was vervolgens tien dage arbeidsongeschikt.

B. bleek zich ook op andere evenementen moeilijk in toom te kunnen houden. Ook tijdens een openluchtfuif deelde hij klappen uit. Telkens was er overmatig alcoholgebruik in het spel.