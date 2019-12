Twee inbraken op kerstavond: kassa opengebroken en geld weg Kristof Pieters

25 december 2019

13u23 0 Lokeren Het was een rustige kerstavond voor de politie van Lokeren. Er werden wel twee inbraken vastgesteld in de Oude-Bruglaan en de Lokerhoutstraat.

Omstreeks 1.15 uur stelde een inwoner van de Oude-Bruglaan vast dat er via het slaapkamerraam werd ingebroken. De woning werd doorzocht en er werd onder meer geld gestolen. Er kwam ook een melding binnen van een inbraak in een handelszaak gelegen in de Lokerhoutstraat. Daar werd de kassa opengebroken en geld gestolen.

Eerder op de avond was er om 21.40 uur een schoorsteenbrand in de Nieuwpoortstraat. De schade bleef gelukkig beperkt.

Iets na 22 uur controleerde de politie twee personen in de Kazernestraat, een 19- en een 21-jarige. Beiden waren in het bezit van een gebruikshoeveelheid cannabis en een verboden wapen, een mes. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Omstreeks 3 uur kwam een melding van een dronken persoon die op de Eksaardebaan midden op de weg liep. Een patrouille trof de 38-jarige man aan. Hij werd bestuurlijk aangehouden.

Op vraag van een naburige politiezone werd ook uitgekeken naar een vermiste 18-jarige jonge man. Die werd woensdagochtend aangetroffen, in goede gezondheid.