Twee inbraken in horecazaken, geld en drank gestolen Kristof Pieters

13 februari 2020

In Lokeren werd woensdag ingebroken in twee horecazaken. Omstreeks het middaguur werd een inbraak vastgesteld in een zaak in de Eyermanstraat. De dief sloeg een raam stuk en stal geld. Er werd ook ingebroken in een horecazaak in de Nachtegaallaan. De dief ging daar aan de haal met enkele flessen drank.